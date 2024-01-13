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Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Аналитик Васильев: на следующей неделе доллар будет стоить 86-89 рублей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

На следующей неделе курс рубля продолжит укрепляться к мировым валютам. Курс доллара составит 86-89 рублей, евро — от 94 до 98 рублей, юаня — от 11,9 до 12,3 рублей. Такой прогноз «Российской газете» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, два главных фактора укрепления курса российской валюты сейчас — сезонное снижение спроса на иностранную валюту в начале года и по-прежнему высокое предложение ее на внутреннем рынке. Этому способствует указ президента об обязательной продаже валютной выручки.

Васильев добавил, что дополнительную поддержку рублю на предстоящей неделе окажут увеличение продажи юаней ЦБ РФ, повышение цен на нефть и высокие рублевые процентные ставки.

Резкое снижение курса рубля в 2024 году маловероятно, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, отвечая на вопрос, подорожает ли доллар до 100 рублей в 2024 году. Ее прогноз на этот год — 85-95 рублей за доллар.

Ранее в «БКС» назвали фактор резкого укрепления курса рубля.

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