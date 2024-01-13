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ЦБ внес проект «Слово пацана/Slovopacana» в перечень финансовых пирамид

ЦБ РФ внес проект «Слово пацана/Slovopacana» в список финансовых пирамид

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«Газета.Ru»

Центробанк РФ внес интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana» в список финансовых пирамид. Об этом ЦБ сообщил в своем Telegram-канале «Финансовая культура».

Регулятор зафиксировал признаки «финансовой пирамиды» в деятельности проекта, который создан по мотивам популярного сериала, но не имеет к нему никакого отношения.

Как поясняется в Telegram-канале Банка России «Финансовая культура», организаторы пирамиды предлагают сделать первый взнос в криптовалюте (эквивалент $10). Взаимен пользователь якобы должен получить «токены» проекта, которые растут в цене сразу на 25% в день. Чем больше людей в проекте, тем больше растет в цене «пацанская крипта», и потом ее якобы можно выгодно продать.

В посте отмечается, что это классическая пирамида — людям обещают заработок за счет привлечения в проект новых участников. Как только организаторы наберут достаточно денег, они исчезнут со всеми взносами.

ЦБ 10 января рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. По данным ЦБ, за январь – сентябрь 2023 года в России выявили 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид, что стало историческим рекордом.

Ранее начальник управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин назвал «Газете.Ru» три основные схемы работы финансовых пирамид.

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