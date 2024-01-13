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В 2023 году россияне чаще обменивали доллары, чем евро

Русский стандарт: россияне в 2023 году обменивали доллары вдвое чаще, чем евро

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Global Look Press

В 2023 году россияне чаще обменивали валюту в отделениях банка, чем в мобильном приложении и интернет-банке — 85% операций в офисах против 15% в онлайне. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе банка Русский стандарт, проанализировав клиентские транзакции.

По общей сумме конвертаций в минувшем году также лидирует валютообмен в офисах — 63% против 37% у онлайна. Чаще россияне в 2023 году обменивали доллары. По данным банка, общее число конвертаций американской валюты в прошлом году оказалось в 2,4 раза выше, чем евро.

В отделениях банка доллары и евро чаще продавали, чем покупали. Общее число офлайн-продаж долларов оказалось на 2% больше, чем покупок. А евро — на 34%, соответственно. А общее число безналичных продаж американской валюты в минувшем году в онлайне оказалось в два раза больше, чем покупок. При этом евро в онлайне, напротив, заметно чаще покупали, чем продавали. Количество таких покупок в минувшем году оказалось на 25% больше, чем продаж.

По данным банка, общий средний чек продажи доллара в 2023 году составил $702, а покупки — $1180. При этом средняя сумма продажи евро в минувшем году — €711, а покупки — €2 260.

Банк провел исследование в январе 2024 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким будет «дно» доллара и евро в 2024 году.

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