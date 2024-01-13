В России исключили резкое снижение курса рубля в 2024 году

Резкое снижение курса рубля в 2024 году маловероятно. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, отвечая на вопрос, подорожает ли доллар до 100 рублей в 2024 году.

Экономист уточнила, что американская валюта будет стоить 85-95 рублей в этом году.

«С октября 2023 года курс национальной валюты стабилизировался, доллар стоит 87-92 рубля. Это связано с указом президента об обязательной продаже валютной выручки, а также с жесткой денежно-кредитной политикой Центрального Банка России. Согласно указу, российские экспортеры обязаны продавать валютную выручку, что позволяет создать баланс предложения валюты на внутреннем рынке и спроса на нее», — пояснила Коваленко.

Поэтому она исключила резкие колебания курса рубля в 2024 году и назвала маловероятным его резкое падение.

«Есть западные санкции, которые непосредственно влияют на ситуацию в мировой экономике. Скачки курсов валют могут быть, но только в случае непредвиденных и независящих обстоятельств от одной конкретной страны», — допустила Коваленко.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара составил 88,41 рубля. С начала года американская и европейская валюты подешевели к рублю на 2%. Каким будет «дно» доллара и евро в 2024 году — в материале «Газеты.Ru».

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