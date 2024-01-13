Американский банк заявил о планах по сокращению сотрудников

Финансовый директор корпорации Марк Мейсон заявил, что американская финансовая корпорация Citigroup намерена сократить 20 тысяч сотрудников. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, сокращения планируется провести в течение двух лет в рамках масштабной реструктуризации. Ожидается, что это позволит корпорации снизить издержки на $2-2,5 млрд.

Отмечается, что численность персонала Citigroup уменьшится до порядка 180 тысяч человек. Мейсон подчеркнул, что сокращение персонала не помешает увеличивать выручку корпорации, но морально будет тяжело.

До этого агентство DPA сообщало, что две немецкие компании, понесшие финансовые потери, связанные с инвестициями в России, подали заявки на получение компенсаций в правительство ФРГ.

Ранее дочернее предприятие концерна BASF — нефтегазовая компания Wintershall Dea — уже обращалось в федеральное правительство с подобной просьбой.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.