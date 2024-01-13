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Власти согласовали меры по минимизации рисков незаконных финопераций в РФ

В администрации президента согласовали меры против незаконных финопераций в РФ

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Рабочая группа под председательством руководителя Администрации президента Антона Вайно согласовала меры по минимизации рисков незаконных финансовых операций в России. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что участники группы изучили вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в сфере оборота драгоценных металлов — золота в слитках. Дополнительные меры по минимизации рисков незаконных финансовых операций были разработаны на основании аналитических материалов Росфинмониторинга и Центробанка.

«Федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого в МВД России сообщали, что в РФ впервые установили критерии выявления незаконной экономической деятельности без участия специалистов Центробанка.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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