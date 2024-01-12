В МВФ допустили использование Украиной финансовой помощи на военные цели

Международный валютный фонд (МВФ) намерен предоставить Минфину Украины средства для бюджета страны, но без ограничений по статьям расходов. Об этом сообщает РИА Новости.

«МВФ предоставляет свои ресурсы для помощи членам в разрешении проблем платежного баланса. В рамках договоренности Механизма расширенного финансирования Украины ресурсы МВФ направляются в качестве бюджетной поддержки министерству финансов, использование этих средств не предназначено для каких-либо конкретных расходов», — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джулия Козак сообщила, что Украине потребуется $42 млрд финансовой помощи в 2024 году, при этом около $32 млрд должно поступить от стран-доноров. По ее словам, Украине необходимы значительные объемы финансирования для поддержания макроэкономической стабильности.

В прошлом году Украина получила от МВФ два транша на общую сумму $1,8 млрд в рамках механизма расширенного кредитования. В марте фонд утвердил для Украины четырехлетнюю программу финансовой помощи на $15,6 млрд. По данным Козак, инфляция на Украине в 2023 году составила почти 27%, а в нынешнем году снизилась до 6%. Эксперты связывают это с ослаблением спекулятивного спроса на товары.

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