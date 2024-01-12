Стали известны победители конкурса Фонда президентских грантов

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провел заседание Координационного комитета, где были приняты решения о финансировании Фондом президентских грантов социально значимых проектов некоммерческих организаций в текущем году.

Из выделенных 10 миллиардов рублей 4,4 миллиарда получат победители первого конкурса, которые стали известны на заседании, еще 2 миллиарда направят в регионы в порядке софинансирования их собственных конкурсов; оставшиеся деньги распределят на втором конкурсе Фонда президентских грантов, прием заявок на него продлится с 1 февраля по 15 марта.

С осени 2023 года поступило 10 827 заявок из 88 регионов на первый конкурс, победителями стали 1 559 некоммерческих организаций, чьи проекты получили наивысшие баллы.

Отмечается, что 64 победивших проекта, на финансирование которых пойдет 428 миллионов рублей, будут осуществляться на территории ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

До этого Фонд президентских грантов напрямую поддержал более 9 тысяч проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью.

В декабре в Москве оценили поданные на конкурс Президентского фонда культурных инициатив проекты.

Ранее Совфед одобрил налоговые льготы для талантливой молодежи и матерей.