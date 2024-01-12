Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер и Липецкая область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ

Сбер применит свой опыт для AI-трансформации Липецкой области

close
100%
Pexels

Сбер и правительство Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что документ подписали первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соглашение предполагает развитие искусственного интеллекта и машинного обучения, а также стимуляцию научно-исследовательской и инновационной деятельности. Предполагается, что это посодействует созданию передовых технологий и сервисов в Липецкой области.

Как отметил Ведяхин, Липецкая область динамично движется по пути AI-трансформации. По его словам, банк вместе с местным правительством реализует широкий спектр цифровых проектов для устойчивого развития региона и повышения качества жизни его жителей.

«Уже достигнута договорённость об открытии в Липецке ″Школы 21″, которая поможет решить проблему дефицита высококвалифицированных ИТ-специалистов. Передовые AI-решения всё активнее применяются в различных отраслях экономики и социальной сферы, а также в сфере управления регионом. Подписанное соглашение ещё больше укрепит наше сотрудничество и ускорит развитие новых технологий на благо граждан», — сказал он.

Кроме того, в регионе запланированы исследования и пилотирование моделей машинного обучения и других AI-технологий в различных отраслях экономики. Также будут проводиться совместные мероприятия, конкурсы и хакатоны для популяризации применения искусственного интеллекта в работе государственных органов.

«Кроме современных систем видеоаналитики, обеспечивающих безопасность жителей, искусственный интеллект мы применяем для мониторинга транспортных потоков и управления ими. Наши голосовые помощники, помогают подать заявку в ЕДС или вызвать врача. С помощью таких систем мы затем собираем обратную связь от жителей и корректируем работу учреждений, помогая им становиться более клиентоцентричными», — сказал Артамонов.

По его мнению, подписанное соглашение поможет области значительно продвинуться в развитии современных сервисов и повышении качества жизни населения».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами