Сбер и Липецкая область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ

Сбер и правительство Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что документ подписали первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соглашение предполагает развитие искусственного интеллекта и машинного обучения, а также стимуляцию научно-исследовательской и инновационной деятельности. Предполагается, что это посодействует созданию передовых технологий и сервисов в Липецкой области.

Как отметил Ведяхин, Липецкая область динамично движется по пути AI-трансформации. По его словам, банк вместе с местным правительством реализует широкий спектр цифровых проектов для устойчивого развития региона и повышения качества жизни его жителей.

«Уже достигнута договорённость об открытии в Липецке ″Школы 21″, которая поможет решить проблему дефицита высококвалифицированных ИТ-специалистов. Передовые AI-решения всё активнее применяются в различных отраслях экономики и социальной сферы, а также в сфере управления регионом. Подписанное соглашение ещё больше укрепит наше сотрудничество и ускорит развитие новых технологий на благо граждан», — сказал он.

Кроме того, в регионе запланированы исследования и пилотирование моделей машинного обучения и других AI-технологий в различных отраслях экономики. Также будут проводиться совместные мероприятия, конкурсы и хакатоны для популяризации применения искусственного интеллекта в работе государственных органов.

«Кроме современных систем видеоаналитики, обеспечивающих безопасность жителей, искусственный интеллект мы применяем для мониторинга транспортных потоков и управления ими. Наши голосовые помощники, помогают подать заявку в ЕДС или вызвать врача. С помощью таких систем мы затем собираем обратную связь от жителей и корректируем работу учреждений, помогая им становиться более клиентоцентричными», — сказал Артамонов.

По его мнению, подписанное соглашение поможет области значительно продвинуться в развитии современных сервисов и повышении качества жизни населения».