Аналитики Citi ухудшили прогноз по нефти Brent и предупредили о росте профицита сырья

Аналитики Citi пересмотрели оценку стоимости нефти эталонной марки Brent на 2024 и 2025 годы из-за опасений переизбытка предложения. Об этом сообщает Reuters.

Банк снизил прогноз цен на нефть Brent на 2024 год на $1, до $74 за баррель, на 2025 год — сразу на $10, до $60 за баррель.

Поддержку котировкам в 2024 году продолжит оказывать добровольное сокращение добычи сырья странами ОПЕК+, пояснили аналитики. Недавняя активность в Красном море также может привести к краткосрочному потенциалу роста, допустили они.

Нефтяные котировки в пятницу торгуются в плюсе. Рост цен на топливо начался после ударов США и союзников по хуситам в Йемене.

По состоянию на 16:29 по московскому времени мартовские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,78%, до 79,56 доллара за баррель, февральские фьючерсы WTI прибавили 3,03%, достигнув уровня 74,2 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Как ситуация в Йемене отразится на нефтегазовых доходах России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что удары США и Великобритании по хуситам в Йемене были проведены в соответствии с Уставом ООН.