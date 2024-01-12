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Энергоэксперт оценил судьбу поставок российской нефти на фоне конфликта в Йемене

Аналитик Юшков: Россия не будет менять поставки нефти из-за конфликта в Йемене

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Shutterstock

Россия пока не будет менять маршруты поставок своей нефти, которая направлялась в азиатские страны мимо Йемена. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, комментируя последствия авиаударов США по Йемену.

«В основном с Запада на Восток мимо Йемена перевозят российскую нефть. Она направляется в том числе в Индию через Суэцкий канал. У РФ есть определенные договоренности с Ираном. И, вероятно, Москва договорится с Тегераном, чтобы тот скоординировал ситуацию с Йеменом и российские суда не пострадали. Наши суда скорее всего до последнего не будут менять маршрут, в отличие от иностранных», — пояснил Юшков.

Аналитик допустил, что Москва станет корректировать маршрут перевозки нефти, «только если будут совсем лупить». Юшков пояснил, что есть определенные политические договоренности, и российское топливо перевозит теневой флот.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по позициям йеменских хуситов. В результате были поражены более 60 целей на 16 объектах.

Ранее стало известно, как конфликт в Йемене может повлиять на нефтегазовый бюджет России.

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