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Россиянам посоветовали не брать валютных кредитов

Экономист Лобода рекомендовал россиянам не брать валютные кредиты

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Shutterstock

Кредиты нужно строго брать в той валюте, в которой зарабатываешь. На срок от шести месяцев и более на платежи по кредиту лучше закладывать суммы не более 20%, максимум 25% от дохода. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Чудес не бывает, курс рубля на протяжении 33 лет независимости России сдает свои позиции. Поэтому на любом этапе развития кредитных продуктов в значительном выигрыше всегда банки, которые и по итогам прошлого года демонстрируют рекордные прибыли. Пора заканчивать с колониальным мышлением. Займы в любой другой валюте, кроме рублей, особенно в долларах и евро, нецелесообразны для россиян. Если 2014 год ничему не научил граждан, пусть их учит дальше жизнь (в 2014 году доллар подорожал более чем в два раза. — ред.)», — отметил экономист.

При этом он не считает, что в среднесрочной перспективе население вообще откажется от валютных кредитов, так как процентные ставки по ним ниже, чем по рублевым.

«Если рубль будет укрепляться, а процентные ставки по кредитам в российской валюте — оставаться высокими, брать кредиты в долларах и евро не будет казаться таким уж и абсурдом. Нужно понимать, что у валютных кредитов большие риски для заемщиков в случае резкого падения рубля. Но заемщики этот риск предпочитают не замечать. Поэтому банки будут по-прежнему предлагать кредиты в валюте, так как спрос на них все еще есть», — сказал Лобода.

Он допустил, что россияне откажутся от кредитов в иностранной валюте, когда рубль станет полностью предсказуемым.

Газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ 12 января сообщила, что объем валютных кредитов на руках у россиян обновил исторический минимум. На 1 декабря 2023 года показатель упал до 47,4 млрд рублей.

Ранее российским заемщикам дали пять советов на 2024 год.

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