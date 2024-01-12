На выставке «Россия» в павильоне «Роснефти» пройдет Неделя генетики

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 16 января по 21 января в павильоне «Роснефти» пройдет Неделя генетики, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в мероприятии примет участие молекулярный биолог, руководитель Центра полногеномного секвенирования Константин Северинов. Эксперт выступит с лекцией о важности проведения генетических исследований.

Как уточнили в «Роснефти», с 17 по 19 января в павильоне специалисты центра будут ежедневно рассказывать о последних достижениях российских генетиков, перспективах развития науки и практической ценности новых разработок. Кроме того, будут проводиться тематические квизы и викторины.

В свою очередь, 20 января пройдет презентация генетической программы «100 000 + Я». Инициативы направлена на прочтение геномов 100 тыс. россиян для развития диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний. Также в ее рамках ведется разработка новых подходов к терапии заболеваний и создании соответствующих лекарств. Проект реализуется Центром полногеномного секвенирования при поддержке «Роснефти» в рамках технологического партнерства с правительством РФ по программе развития генетических технологий.

Кроме того, на выходных в павильоне состоятся дни открытых дверей МГУ (20 января) и МФТИ (21 января). В эти дни представители учебных заведений расскажут о подготовленных совместно с «Роснефтью» магистерских программах в области генетики.

Также 21 января врач-генетик Ирина Жегулина представит книгу «Генетическая лотерея», после чего слушатели смогут поучаствовать в викторине и выиграть экземпляр с автографом.

Международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.