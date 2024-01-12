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Компании еBay назначили штраф в $3 млн за преследование журналистов

еBay признали виновной в преследовании журналистов и обязали выплатить $3 млн

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Kacper Pempel/Reuters

Американскую компанию еBay обязали выплатить штраф в размере $3 млн за преследование критиковавших корпорацию журналистов. Об этом сообщает NBC News.

Против еBay было выдвинуто шесть обвинений, включая слежку и интернет-преследование. Уголовное дело возбуждать не стали, поскольку компания согласилась выплатить максимальный штраф. Более того, в течение следующих трех лет за деятельностью еBay будет следить независимый корпоративный наблюдатель.

В рамках соглашения с федеральным правительством в eBay признали, что с 5 по 23 августа 2019 года бывший старший директор компании по безопасности и охране Джеймс Боуг, бывший директор по вопросам глобальной устойчивости Дэвид Харвилл, а также еще несколько сотрудников преследовали издателей EcommerceBytes Ину и Дэвида Штайнеров. Супруги часто писали про eBay, в том числе критикуя площадку.

В рамках кампании по запугиванию журналистов Штайнерам подбрасывали посылки с живыми насекомыми, посылали анонимные открытки с угрозами. Кроме того, сотрудники eBay установили на машину супругов GPS-маячок для отслеживания.

Всех бывших работников eBay, причастных к истории со Штайнерами, признали виновными. Приговоры варьировались от 12 до 57 месяцев тюремного заключения. Часть людей попали под домашний арест.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий штрафовать граждан за лайки в соцсетях.

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