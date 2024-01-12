Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже в 2023 году

Частные инвесторы в 2023 году купили активов на Мосбирже на 1,1 трлн рублей

close
100%
Shutterstock

Общая сумма вложений в ценные бумаги на Московской бирже со стороны частных инвесторов в 2023 году превысила 1,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Ежемесячно сделки с активами заключали в среднем 3 млн человек. Для сравнения: в прошлом году показатель составлял 2,2 млн в месяц.

Чаще всего частные инвесторы вкладывались в акции (178,1 млрд рублей по итогам года). На втором месте по популярности оказались биржевые фонды, за 12 месяцев в них инвестировали на сумму 215,4 млрд рублей.

Чуть менее востребованными оказались облигации. За год частные инвесторы вложили в них 715 млрд рублей. При этом 72% средств пришлось на покупку корпоративных облигаций, 28% – на ОФЗ и региональные облигации.

В топ-3 регионов по количеству физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, вошли Москва (2,59 млн), Московская область (1,69 млн) и Санкт-Петербург (1,29 млн). Аналогично распределились места среди регионов-лидеров по числу открытых ИИС.

До этого сообщалось, что объем торгов на Мосбирже по результатам прошлого года достиг 1,3 квдрлн рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами