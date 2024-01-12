Стало известно, сколько частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже в 2023 году

Общая сумма вложений в ценные бумаги на Московской бирже со стороны частных инвесторов в 2023 году превысила 1,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Ежемесячно сделки с активами заключали в среднем 3 млн человек. Для сравнения: в прошлом году показатель составлял 2,2 млн в месяц.

Чаще всего частные инвесторы вкладывались в акции (178,1 млрд рублей по итогам года). На втором месте по популярности оказались биржевые фонды, за 12 месяцев в них инвестировали на сумму 215,4 млрд рублей.

Чуть менее востребованными оказались облигации. За год частные инвесторы вложили в них 715 млрд рублей. При этом 72% средств пришлось на покупку корпоративных облигаций, 28% – на ОФЗ и региональные облигации.

В топ-3 регионов по количеству физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, вошли Москва (2,59 млн), Московская область (1,69 млн) и Санкт-Петербург (1,29 млн). Аналогично распределились места среди регионов-лидеров по числу открытых ИИС.

До этого сообщалось, что объем торгов на Мосбирже по результатам прошлого года достиг 1,3 квдрлн рублей.