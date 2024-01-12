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Годовой экспорт Китая упал впервые с 2016 года

Объемы экспорта Китая за год сократились впервые за восемь лет

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Global Look Press

Экспорт Китая показал первое годовое снижение с 2016 года. Об этом пишет Bloomberg.

По результатам прошлого года КНР продала остальному миру товаров на $3,38 трлн, что на 4,6% меньше рекордного показателя 2022-го. Импорт за 12 месяцев упал на 5,5%, в результате чего профицит составил $823 млрд за год.

Экспорт в США снизился на 6,9% в декабре по сравнению с прошлым годом, а поставки в ЕС упали на 1,9%. Продажи региональным партнерам, включая Японию, Южную Корею и Юго-Восточную Азию, также упали.
Сокращение глобального спроса и падение цен нанесли ущерб основной опоре роста второй по величине экономики мира. Внутри страны под угрозой остается сектор недвижимости. Также продолжают расти опасения по поводу дефляции, что заставляет экономистов призывать к большей политической поддержке со стороны правительства.

Между тем товарооборот КНР и России в 2023 году установил новый рекорд. Показатель достиг отметки в $240,11 млрд. Экспорт из Китая за период вырос на 46,9%, до порядка $110,97 млрд.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая углублять отношения с РФ.

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