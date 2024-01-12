Доллар опустился ниже 88 рублей

Курс доллара впервые с ноября 2023 года опустился на торгах ниже 88 руб. Это следует из данных торгов Московской биржи.

По данным на 11:58 мск доллар торговался на уровне 87,66 руб.

12 января курс евро на Московской бирже впервые с 13 декабря 2023 года опустился ниже 97 руб.

11 января аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов заявил, что курс рубля в ближайшее время продолжит укрепляться. По его мнению, доллар может опуститься до 85 руб.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что в феврале доллар будет стоить 87-95 рублей. Он отметил, что сильное ослабление курса рубля приведет к росту инфляции, с чем активно борется ЦБ, а укрепление курса национальной валюты не выгодно для бюджета.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.