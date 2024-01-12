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Стало известно, какие сферы россияне считают успешными для карьеры

Более трети опрошенных россиян назвали успешными профессии айтишников и курьеров

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Shutterstock

Почти половина опрошенных россиян — 40% — уверены, что ИТ-специалисты могут найти работу без проблем. На второе место по успешному построению карьеры россияне поставили водителей и курьеров – 31%, а на третье – менеджеров по продажам (28%). Это следует из опроса рекрутинговой компании hh.ru, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Больше всего в успешную карьеру у айтишников верят жители Новосибирской области – сразу 61% опрошенных, а меньше всего – жители Московской области – лишь 21%. Петербуржцы оказались на третьем месте – здесь 59% опрошенных уверены, что в их городе ИТ-специалистам проще всего устроиться на работу.

«Сами представители ИТ-индустрии далеко не так оптимистичны. Лишь треть из них (33%) в ходе опроса указали, что им проще всего построить карьеру с высокой зарплатой, чем остальным. 54% их коллег с этим мнением не согласны. В данном случае восприятие людей внутри профессии близко к истине. Это подтверждает, в частности, уровень конкуренции в ИТ-отрасли. Так, на данный момент в целом по стране на одну вакансию в этой сфере приходится 7,5 резюме», — отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

По ее словам, в разрезе конкретных ИТ-профессий ситуация еще сложнее. Например, на одну вакансию гейм-дизайнера приходится до 52 резюме, дата-сайентиста – 24, аналитика данных – 15, тестировщика — 11. Для сравнения: в сфере рабочего персонала уровень конкуренции кратно ниже – 1,9 резюме на вакансию, и спрос у компаний намного выше.

По словам Игнатовой, в 2021 году доход ИТ-специалистов достаточно активно рос и мог достигать даже на джуниорских позициях показателей выше рынка, а сейчас средняя предлагаемая зарплата в ИТ-сфере в целом по стране составляет порядка 63 тыс. рублей и сильной динамики не наблюдается.

«В сфере рабочего персонала средняя зарплата уже более 64 тыс. рублей и продолжает расти, в строительстве – более 66 тыс. рублей, в области транспорта и доставки – почти 72 тыс. рублей. Таким образом, в сегментах рынка труда с высоким дефицитом кадров уровень зарплат повышается существенно быстрее», — отмечает Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

29% опрошенных отметили, что сложнее всего найти высокую зарплату в их городе педагогам и учителям. Близко к ним в рейтинге стоят врачи, фельдшеры и младший медперсонал – 26%.

Опрос проводился с 4 по 25 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. россиян.

Ранее стало известно, как часто россияне выбирают профессию под давлением родителей.

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