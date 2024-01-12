Стало известно, сколько россиян планируют взять кредит в 2024 году

Большинство опрошенных россиян — 71% — не планируют брать кредит в следующем году. Обращаться за займами собираются 23%. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (результаты есть у «Газеты.Ru»).

Остальные 6% респондентов затруднились с ответом.

Среди тех, у кого есть планы взять кредит, большинство (71%) хотели бы взять не ипотеку, а нецелевые кредиты наличными или кредитные карты, автокредит или POS-кредит в магазине. Еще 22% планируют взять ипотеку на квартиру или дом. Остальные 7% затруднились с ответом.

В пресс-службе сервиса уточнили, что россияне не планируют брать кредиты в 2024 году из-за высоких ставок по ним. Во-вторых, банки ужесточили требования к заемщикам, и не подошедшие под них стали получать отказы в кредитах. Это сказалось на планах заемщиков на 2024 год.

В-третьих, рост доходов снижает общую потребность россиян в кредитных средствах. Как отметил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря, реальные зарплаты в России по итогам 2023 года вырастут примерно на 8%, реальные доходы населения — на 5%. Согласно докладу Росстата «Социально-экономическое положение России», реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), в июле-сентябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,1%.

Опрос проводился в декабре 2023 года, в нем приняли участие 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России.

По данным «Финуслуг», средний размер полной стоимости потребкредита к 22 декабря превысил 26%. За год ПСК повысилась на 6,5 процентных пункта. В январе показатель составлял 19,44%. ПСК включает в себя не только ставку по кредиту, но и дополнительные услуги, в том числе страховки.

Ранее российским заемщикам дали пять советов на 2024 год.