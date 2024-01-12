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Курс доллара снизился до 88,4 руб.

Курс доллара на Мосбирже снизился до 88,4 рубля в начале торгов

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Shutterstock

В начале утренних торгов курс рубля укрепился к американскому доллару, евро и юаню. Это следует из данных Московской биржи.

Доллар расчетами «завтра» на 7:09 (мск) снизился на 19 копеек и стал стоить 88,4 руб. Европейская валюта подешевела на три копейки, до 97,14 руб.

Китайский юань снизился только на одну копейку, достигнув 12,31 руб.

11 января аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов заявил, что курс рубля в ближайшее время продолжит укрепляться, доллар может опуститься до 85 руб.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что в феврале доллар будет стоить 87-95 рублей. Он отметил, что сильное ослабление курса рубля приведет к росту инфляции, с чем активно борется ЦБ, а укрепление курса национальной валюты не выгодно для бюджета.

Ранее житель Майами увеличил свой капитал с помощью Месси на 25 миллионов долларов.

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