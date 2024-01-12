В Белом доме ответили на вопрос о возможной конфискации российских активов

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у администрации президента США Джо Байдена нет новой информации об обсуждении Западом вопроса конфискации замороженных активов России, передает РИА Новости.

«У меня нет для вас новой информации об этом», — сказал он журналистам на брифинге.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддержка Соединенными Штатами конфискации российских финансовых активов подставит их партнеров в Европе, которые из-за действий Вашингтона уже остались без дешевого российского газа.

До этого агентство Bloomberg писало, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает принятие законодательных мер, которые позволят конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.