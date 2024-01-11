Страховщик зафиксировал рекордный рост продаж КАСКО

Рост продаж новых автомобилей в России привел к всплеску спроса на полисы КАСКО. За 9 месяцев 2023 года сборы «Росгосстраха» по этому виду страхования выросли на 55%, прокомментировали в компании «Газете.Ru».

По данным Автостата, за 11 месяцев прошлого года в России было продано на 65% больше машин, чем за аналогичный период 2022-го. Лидерами продаж стали Lada и китайские модели автомобилей. Кроме того, отмечается рост продаж подержанных автомобилей.

Эксперт отметил, что на рост спроса на КАСКО повлиял дефицит и подорожание запчастей. «Покупатели все чаще понимают ценность продукта добровольного автострахования, когда на компанию перекладываются заботы по ремонту и поиску деталей», — констатировал директор департамента андеррайтинга моторного страхования «Росгосстрах» Дмитрий Усанов.

В компании считают, что в 2024 году влияние фактора насыщения рынка новыми автомобилями несколько ослабнет. Однако более активное использование франшизы позволит сохранить цены на КАСКО. По прогнозам компании, продажи полисов для авто с пробегом могут вырасти на 30%.

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