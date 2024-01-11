Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдеп объяснил, кто выработает решение по замороженным активам РФ

Госдеп: США не принимали решения по замороженным активам РФ, выработают его в G7

close
100%
Depositphotos

США не принимали никаких официальных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

«Решение о том, поступать ли таким образом, как их использовать, не принято. И оно будет принято при взаимодействии с нашими партнерами по G7», — заявил он.

До этого агентство Bloomberg написало о том, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает принятие законодательных мер, которые позволят конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины. В записке, которую Совет национальной безопасности США отправил в комитет по международным отношениям сената, говорится, что «в принципе» приветствует законопроект, который позволит конфисковать финансовые средства России.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что вопрос о конфискации российских активов рассматривается на уровне G7.

Ранее в Госдуме рассказали, как отразится изъятие российских финактивов на странах ЕС.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами