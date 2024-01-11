Госдеп объяснил, кто выработает решение по замороженным активам РФ

США не принимали никаких официальных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

«Решение о том, поступать ли таким образом, как их использовать, не принято. И оно будет принято при взаимодействии с нашими партнерами по G7», — заявил он.

До этого агентство Bloomberg написало о том, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает принятие законодательных мер, которые позволят конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины. В записке, которую Совет национальной безопасности США отправил в комитет по международным отношениям сената, говорится, что «в принципе» приветствует законопроект, который позволит конфисковать финансовые средства России.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что вопрос о конфискации российских активов рассматривается на уровне G7.

Ранее в Госдуме рассказали, как отразится изъятие российских финактивов на странах ЕС.