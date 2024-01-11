Сбер подписал соглашения с Орловской областью

Впервые в павильоне Сбера на ВДНХ было подписано сразу три соглашения. Первым документ о сотрудничестве подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и губернатор Орловской области Андрей Клыков.

Соглашение направлено на повышение безопасности на объектах транспорта, в спортивных объектах, промышленных, коммерческих предприятиях и других объектах социальной инфраструктуры с помощью инновационных цифровых технологий, продуктов и платформенных решений.

«Я со своей стороны подписал соглашение о взаимодействии сотрудничества по направлению безопасности. Считаю, что это очень важно, потому что руководство Орловской области сегодня весьма активно внедряет цифровые инструменты в различные области экономики, различные отрасли промышленности, социальной сферы, здравоохранения», — отметил Кузнецов.

При этом он подчеркнул, что во время активного внедрения цифровых инструментов надо всегда думать о вопросах безопасности.

«Вот именно здесь у Сбера есть тот опыт, который может быть востребован в Орловской области, и нам кажется, что здесь мы можем продвинуться достаточно далеко вперед. Уверен, что в ближайшем будущем новые совместные проекты в которых мы тоже будем участвовать вместе», — добавил Кузнецов

В свою очередь, Клыков поблагодарил Сбер. Он отметил, что сегодня для Орловской области Сбер — это та структура, которая протягивает руку помощи по многим направлениям.

«Это и решение наших проблемных моментов, это и участие в инновациях и развитии. То есть, безусловно, исходя из наших возможностей, мы максимально тесно сотрудничаем и готовы сотрудничать дальше», — подчеркнул он.

Также на площадке подписали соглашения о сотрудничестве продвижения и повышения качества туристических услуг на территории Орловской области, создании экспертной группы по развитию национального парка «Орловское полесье» и стратегическом партнерстве Сбербанка и Орловского государственного университета имени Тургенева в образовательной инновационной и исследовательской деятельности.