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Стоимость биткоина выросла до $49 тысяч

Стоимость биткоина выросла до $49 тысяч впервые с декабря 2021 года

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Depositphotos

Стоимость биткоина превысила $49 тыс. впервые с декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Стоимость валюты достигла наивысшей отметки за последние два года. Незадолго до этого аналитики предсказывали резкое изменение курса биткоина. Они утверждали, что он может достичь отметки в 200 тысяч долларов к концу 2025 года.

Эксперты также считают, что одобрение спотовых биткоин-ETF станет «переломным моментом» для нормализации участия институциональных игроков на рынке криптовалют.

Тем временем в Центробанке России назвали главным разочарованием 2023 года недостаточное продвижение в создании правового регулирования цифровых валют и цифровых прав. По словам зампреда ЦБ Алексея Гузнова, в 2023 году замедлилось развитие законодательства об экспериментально-правовых режимах в сфере криптовалют, на которые возлагались большие надежды.

Ранее СПБ Биржа оценила возможность запуска торгов биткоинами.

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