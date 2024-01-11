Еврокомиссия ввела пошлины на импорт стали для судостроения

ЕК официально объявила о введении специальных пошлин на импорт плоской стали для судостроения из Китая и Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ЕК.

Пошлины будут введены на плоскую стальную продукцию, используемую при строительстве судов. Данное решение направлено на защиту европейских производителей от недобросовестной конкуренции со стороны Китая и Турции в этом сегменте.

В начале октября стало известно, что ЕК пригрозила ввести пошлины на импорт стальной продукции из Турции и Китая. Поводом стала жалоба европейских металлургов, которые заявили о серьезном ущербе из-за нелояльной конкуренции. В частности речь шла о том, получают ли китайские производители льготы от ЕС и как возможное получение субсидий влияет на местное производство. По мнению представителя ЕК Олофа Гилла, расследование может занять около 13 месяцев.

«Если оба этих предположения подтвердятся, расследование изучит последствия и влияние субсидий на импортеров, производителей и пользователей. На основании выводов расследования Еврокомиссия примет решение о введении специальных пошлин на китайские электромобили, если сочтет, что это в интересах ЕС», — сказал Гилл.

До этого Еврокомиссия планировала рекомендовать партнерам продлить отмену пошлин на товары с Украины.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.