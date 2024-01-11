В Молдавии заявили, что Украина не может запретить транзит газа из РФ

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что Украина не может отказать Молдавии в транзите российского газа, так как обе страны входят в Европейское энергетическое сообщество. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Страны-участники Европейского энергетического сообщества не могут ограничивать транзит природного газа компаниям-поставщикам, резидентам других стран-участников договора о создании Энергетического сообщества», — написал он.

28 декабря сообщалось, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение, обязывающее национальную газовую компанию «Молдовагаз» закупать газ в период с января по апрель 2024 года у государственной энергетической компании Energocom.

22 декабря стало известно, что Молдавия решила взять кредит в размере €165 млн на закупку газа. Деньги Молдавии выделит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Ранее в Молдавии оценили решение РФ закрыть въезд для официальных лиц республики.