Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Молдавии заявили, что Украина не может запретить транзит газа из РФ

Глава «Молдовагаза» Чебан: Украина не может отказать Молдавии в транзите газа РФ

close
100%
Shutterstock

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что Украина не может отказать Молдавии в транзите российского газа, так как обе страны входят в Европейское энергетическое сообщество. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Страны-участники Европейского энергетического сообщества не могут ограничивать транзит природного газа компаниям-поставщикам, резидентам других стран-участников договора о создании Энергетического сообщества», — написал он.

28 декабря сообщалось, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение, обязывающее национальную газовую компанию «Молдовагаз» закупать газ в период с января по апрель 2024 года у государственной энергетической компании Energocom.

22 декабря стало известно, что Молдавия решила взять кредит в размере €165 млн на закупку газа. Деньги Молдавии выделит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Ранее в Молдавии оценили решение РФ закрыть въезд для официальных лиц республики.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами