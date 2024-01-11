Норвегия стремится остаться ключевым поставщиком газа в Европу

Норвежские нефтегазовые компании в 2023 году увеличат количество разведочных скважин, поскольку страна стремится сохранить позиции ключевого поставщика энергоресурсов в Европу.

По данным Норвежского управления нефтяных и газовых месторождений, в этом году планируется пробурить 40-50 скважин, что больше, чем в прошлом году (34). В 2023 году более половины из 23 скважин обнаружили углеводороды.

Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу в 2022 году, заменив сократившиеся поставки из России. Сейчас на ее долю приходится около четверти газа в Европе.

По данным управления, в прошлом году в стране насчитывалось 92 действующих месторождения и 27 проектов, находящихся в стадии разработки. Незапланированные отключения и длительные ремонтные работы негативно сказались на добыче природного газа в летние месяцы, после чего в декабре объем экспорта вырос до рекордного месячного уровня.

Накануне стало известно, что несмотря на санкции Запада, в 2023 году Россия может установить новый рекорд по бурению нефтяных скважин в постсоветской истории, достигнув 30 тыс. км, сообщает Bloomberg. Это свидетельствует о устойчивости отрасли к ограничениям, хотя санкции затронули рынок бурового оборудования. Крупные западные компании, такие как Halliburton и Baker Hughes, продали свои подразделения в России, но местные управляющие сохраняют высокий уровень опыта, обеспечивая стабильность в сфере бурения.

До этого сообщалось, что Россия нарастила бурение нефтяных скважин вопреки санкциям.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России.