Эксперт прокомментировал прогноз Путина о росте ВВП на 4%

По итогам года валовый внутренний продукт (ВВП) России может вырасти более чем на 4%, допустил президент Владимир Путин. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что это самая высокая планка прогнозов по росту ВВП, причем есть вероятность, что ее удастся превысить.

В предыдущие два года, по мнению эксперта, складывалась неблагоприятная внешняя конъюнктура – в частности, были проблемы с ценами на энергоносители, экспортом продукции. По его мнению, есть вероятность, что в этом году эти трудности удастся обойти.

«Во-первых, внешнеэкономическая конъюнктура будет более благоприятной, энергоносители будут себя чувствовать более уверенно. Во-вторых, внутренний спрос будет поддерживаться высоким уровнем занятости, который характерен вообще для нашей хозяйственной системы», — объяснил Бархота в беседе с телеканалом «360».

Значимым импульсом для российской экономики, по его мнению, станет развитие оборонно-промышленного комплекса, который затрагивает многие смежные отрасли. Помимо этого, при замедлении инфляции могут вырасти доходы домашних хозяйств.

Напомним, Путин допустил на встрече с дальневосточными предпринимателями, что рост ВВП превысит 4%. Он напомнил, что за 2022 год падение ВВП составило 1,2% при ожидаемом показателе в 2,1%.

Всемирный банк ранее улучшил прогноз по росту ВВП России.