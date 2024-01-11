Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт прокомментировал прогноз Путина о росте ВВП на 4%

Эксперт финансового рынка Бархота: ВВП может превысить рост в 4% по итогам года

close
100%
Shutterstock

По итогам года валовый внутренний продукт (ВВП) России может вырасти более чем на 4%, допустил президент Владимир Путин. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что это самая высокая планка прогнозов по росту ВВП, причем есть вероятность, что ее удастся превысить.

В предыдущие два года, по мнению эксперта, складывалась неблагоприятная внешняя конъюнктура – в частности, были проблемы с ценами на энергоносители, экспортом продукции. По его мнению, есть вероятность, что в этом году эти трудности удастся обойти.

«Во-первых, внешнеэкономическая конъюнктура будет более благоприятной, энергоносители будут себя чувствовать более уверенно. Во-вторых, внутренний спрос будет поддерживаться высоким уровнем занятости, который характерен вообще для нашей хозяйственной системы», — объяснил Бархота в беседе с телеканалом «360».

Значимым импульсом для российской экономики, по его мнению, станет развитие оборонно-промышленного комплекса, который затрагивает многие смежные отрасли. Помимо этого, при замедлении инфляции могут вырасти доходы домашних хозяйств.

Напомним, Путин допустил на встрече с дальневосточными предпринимателями, что рост ВВП превысит 4%. Он напомнил, что за 2022 год падение ВВП составило 1,2% при ожидаемом показателе в 2,1%.

Всемирный банк ранее улучшил прогноз по росту ВВП России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами