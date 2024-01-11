Российские заправки восстановили акции на топливо

Сети заправочных станций «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла» в декабре 2023 года начали восстанавливать дополнительные скидки на бензин Аи-92 и Аи-95 при покупке по картам лояльности. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Акции рассчитаны на период с конца ноября 2023 года до конца января 2024 года. Условием получения скидки является покупка от 30 литров бензина Аи-92, Аи-95 или их разновидностей с присадками.

По данным Росстата, за 2023 год розничные цены на бензин Аи-92 выросли на 6,5%, на Аи-95 — на 6,8%, на дизтопливо — на 9,9%. За сентябрь 2023 года оптовые цены на бензин в России установили исторические рекорды, вызвав топливный кризис. В ответ правительство ввело временные меры, такие как запрет на экспорт и введение пошлин.

К 1 декабря оптовая стоимость бензина Аи-92 на СПбМТСБ упала на 36% к сентябрю.

Эти шаги снизили цены на топливо, восстановив маржу АЗС. По прогнозам, оптовые цены в 2024 году восстановятся после текущего снижения, вызванного мерами по стабилизации рынка и углублением сокращения экспорта нефти.

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