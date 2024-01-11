США купили российскую нефть по ошибке

Возобновление закупок российской нефти США после введения санкций в марте 2022 года объяснили непреднамеренной контрабандой. По словам ведущего аналитика ФНЭБ Игоря Юшкова, в беседе с «Лентой.ру», вероятно, небольшая партия российской нефти попала в состав других смесей и была перепродана.

«Скорее всего, это часть объема, который выгрузили в танкер. В какой-то танкер залили российскую нефть, а потом она перемешалась», — предположил Юшков.

По словам аналитика, вряд ли американский поставщик намеренно нарушил запрет, поскольку это уголовное преступление. К тому же речь идет о небольшом объеме — 9,9 тыс. баррелей.

До этого стало известно, что в октябре 2023 года, США впервые за полтора года импортировали нефть из России, закупив 36,8 тысячи баррелей на $2,7 млн. В ноябре была совершена повторная закупка в объеме 9,9 тысячи баррелей на $750 тыс. Оба раза нефть приобреталась для потребления. Стоимость одного барреля в октябре составила $74, а в ноябре — $76, превышая установленный страной «потолок цен» в $60 за баррель. Глава BofA Global Research, Франциско Бланш, ранее сообщил, что Bank of America снизили прогноз цен на нефть Brent с $90 до $80 за баррель.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.