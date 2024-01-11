Производитель Aperol подготовил новый напиток для россиян

Итальянская алкогольная компания Campari Group, владеющая брендом Aperol, готовится к запуску нового продукта на российском рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росаккредитации.

В декабре российское подразделение группы ООО «Кампари Рус» получило декларацию о соответствии на спиртной напиток Sarti Rosa — новый аперитив от Campari, выпускающийся в Италии. Крепость напитка с фруктовым вкусом составляет 14%.

В прошлом году продажи Sarti Rosa стартовали в Германии. На онлайн-витрине немецкой сети Kuhns напиток продается по €17,99 за бутылку 0,7 л. Для сравнения: Aperol обойдется в €14,49.

После начала СВО Campari Group прекратила инвестиции в РФ и сократила свое присутствие в стране. Однако полностью уходить с местного рынка компания не стала. В период с января по ноябрь 2023-го Campari импортировала в Россию более 7 млн л алкоголя.

В октябре Campari Group подала в суд на российского дистрибьютора «Мастер-Трейд» с намерением добиться запрета на ввоз Aperol в Россию по параллельному импорту.

Ранее в России приравняли алкогольное мороженое к спиртному и запретили его продажу детям.