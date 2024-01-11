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Аналитик спрогнозировал падение курса доллара до 85 рублей

Аналитик Раманинов: в ближайшее время доллар опустится до 85 рублей

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Ohde/face to face/Global Look Press

Курс рубля в ближайшее время продолжит укрепляться, полагают финансовые эксперты. Доллар может опуститься до 85 рублей – такой прогноз озвучил аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT.

«ЦБ России в январе-феврале в разы нарастит продажи валюты — также фактор за возможное укрепление рубля», — считает Раманинов.

На долларе отражаются мировые цены на нефть, денежно-кредитная политика государства и общая неопределенность в экономике, объяснил независимый финансовый аналитик Борис Ушерович. Он также считает, что тренд на укрепление рубля сохранится.

«Если в ближайшее время не произойдет новых значительных потрясений в геополитической или макроэкономической сферах, до весны можно ожидать курсы валют в следующем коридоре: 87—95 рублей за доллар, 98—103 рублей за евро и порядка 12,7 рубля за юань», — убежден эксперт.

Напомним, сегодня курс доллара на Мосбирже опустился до 89 рублей впервые с 29 декабря прошлого года. По данным площадки на 11.40 мск доллар стоит 88,6 рубля, евро – 97,3 рубля, юань – 12,3 рубля.

Финансист ранее назвал три риска для курса рубля.

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