Аналитик спрогнозировал падение курса доллара до 85 рублей

Курс рубля в ближайшее время продолжит укрепляться, полагают финансовые эксперты. Доллар может опуститься до 85 рублей – такой прогноз озвучил аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT.

«ЦБ России в январе-феврале в разы нарастит продажи валюты — также фактор за возможное укрепление рубля», — считает Раманинов.

На долларе отражаются мировые цены на нефть, денежно-кредитная политика государства и общая неопределенность в экономике, объяснил независимый финансовый аналитик Борис Ушерович. Он также считает, что тренд на укрепление рубля сохранится.

«Если в ближайшее время не произойдет новых значительных потрясений в геополитической или макроэкономической сферах, до весны можно ожидать курсы валют в следующем коридоре: 87—95 рублей за доллар, 98—103 рублей за евро и порядка 12,7 рубля за юань», — убежден эксперт.

Напомним, сегодня курс доллара на Мосбирже опустился до 89 рублей впервые с 29 декабря прошлого года. По данным площадки на 11.40 мск доллар стоит 88,6 рубля, евро – 97,3 рубля, юань – 12,3 рубля.

Финансист ранее назвал три риска для курса рубля.