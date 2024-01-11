Россиянам рассказали, когда открывать вклад

В январе 2024 года средние ставки в топ-30 банков России держатся на уровне 15% годовых. Но на рынке можно найти отдельные предложения со ставками до 16,5–17,5% годовых. Поэтому россиянам стоит открывать депозиты сейчас, пока ставки максимальные. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе Сравни Мария Татаринцева.

«В наступившем году ставки по вкладам пока не менялись – основные корректировки произошли в середине декабря 2023 года. Тогда после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% выросли ставки в большинстве банков, однако после этого никаких резких изменений не было. Текущая картина сохранится до середины февраля, поскольку на этот период запланировано очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Ориентируясь на принятое регулятором решение, банки пересмотрят свои ставки по вкладам. Также можно будет ожидать весенних промокампаний с новыми процентами», — отметила эксперт.

Она посоветовала выбирать долгосрочные вклады с пополнением, тогда можно будет хранить и увеличивать накопления с большей выгодой.

ЦБ 15 декабря 2023 года в пятый раз повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. «Газета.Ru» сообщала, что ставки по депозитам могут снизиться до 10-12% к концу 2024 года, поскольку уже с лета регулятор может перейти к циклу снижения ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне впервые уплатят налог с дохода по банковским вкладам.