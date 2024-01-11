Россиянам рассказали, сколько нужно откладывать с пенсии для накопления денег

Пожилым людям можно откладывать 10% с каждой пенсии, чтобы обеспечить себе накопления. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Эксперт рекомендует представителям старшего поколения присмотреться к банковским вкладам, которые на данный момент предлагают хорошие проценты.

«Если человек не просто откладывает деньги, а вкладывает их в какие-то надежные финансовые инструменты, которые позволяют ему увеличить доход, то это хоть и небольшой, но все равно заработок. Это финансовая подушка», — уточнил Беляев.

При этом он подчеркнул, что организации, которые предлагают получить высокий доход за короткий срок, лучше обходить стороной. Сотрудничество с ними может привести к потере денежных средств, предупредил эксперт.

Газета «Известия» до этого сообщала, что 81% россиян в 2024 году планируют откладывать деньги с зарплаты. Большая часть (39%) опрошенных копят на отпуск, четверть (24%) — на ремонт, 18% — на подарки другим, 17% —на лечение, а 12%— на покупку жилья.

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