Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России спрогнозировали цены на заправках в феврале

Экономист Генкин: в феврале бензин на заправках будет стоить 56 рублей за литр

close
100%
Global Look Press

В феврале 2024 года бензин на российских заправках будет стоить 55-56 рублей за литр, а дизельное топливо — 65-66 рублей за литр. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгений Генкин.

«Уроки дефицита и роста цен в разных регионах России в сентябре-октябре 2023 года должны быть усвоены. В этом контексте можно ожидать, что цены на топливо будут изменяться примерно в диапазоне инфляции. Важно учитывать два ключевых фактора начала 2024 года – сложную геополитическую обстановку и приближение выборов президента. Эти два фактора действуют разнонаправленно, но должны уравновесить друг друга», — пояснил экономист.

Он добавил, что у правительства России есть много возможностей для маневра для контроля уровня цен на топливо в стране, в том числе изменения в налоговых пошлинах, демпфере и механизмах компенсации нефтяникам.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 18 декабря 2023 года выросли на 2 копейки — до 54,52 рубля за литр. «92-й» и «95-й» бензин подорожали на 1 копейку, до 50,15 рублей за литр и до 54,75 рубля в среднем соответственно. Средняя цена дизельного топлива выросла на 4 копейки, до 64,37 рубля.

В ноябре 2023 года эксперт топливного рынка Анастасия Бунина предрекла снижение цен на российских заправках, но выразила сомнение, что такое возможно уже зимой. Правительство России 21 сентября 2023 года ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива на фоне резкого роста цен на них и дефицита в отдельных регионах страны. Запрет был снят 17 ноября.

Ранее стоимость зимнего дизеля на товарной бирже упала почти на 6%.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами