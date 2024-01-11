В России спрогнозировали цены на заправках в феврале

В феврале 2024 года бензин на российских заправках будет стоить 55-56 рублей за литр, а дизельное топливо — 65-66 рублей за литр. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгений Генкин.

«Уроки дефицита и роста цен в разных регионах России в сентябре-октябре 2023 года должны быть усвоены. В этом контексте можно ожидать, что цены на топливо будут изменяться примерно в диапазоне инфляции. Важно учитывать два ключевых фактора начала 2024 года – сложную геополитическую обстановку и приближение выборов президента. Эти два фактора действуют разнонаправленно, но должны уравновесить друг друга», — пояснил экономист.

Он добавил, что у правительства России есть много возможностей для маневра для контроля уровня цен на топливо в стране, в том числе изменения в налоговых пошлинах, демпфере и механизмах компенсации нефтяникам.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 18 декабря 2023 года выросли на 2 копейки — до 54,52 рубля за литр. «92-й» и «95-й» бензин подорожали на 1 копейку, до 50,15 рублей за литр и до 54,75 рубля в среднем соответственно. Средняя цена дизельного топлива выросла на 4 копейки, до 64,37 рубля.

В ноябре 2023 года эксперт топливного рынка Анастасия Бунина предрекла снижение цен на российских заправках, но выразила сомнение, что такое возможно уже зимой. Правительство России 21 сентября 2023 года ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива на фоне резкого роста цен на них и дефицита в отдельных регионах страны. Запрет был снят 17 ноября.

Ранее стоимость зимнего дизеля на товарной бирже упала почти на 6%.