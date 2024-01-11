Российским заемщикам дали пять советов на 2024 год

В ближайшее время ставки по кредитам в России снижаться не будут. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Она дала пять советов заемщикам на 2024 год.

Первый совет — перед оформлением кредита оценить свои финансовые возможности и долговую нагрузку. Лучше при этом выбрать пессимистичный подход. Нужно проанализировать несколько предложений по займам и понять, не является ли решение обратиться за ними эмоциональным. На не слишком большие приобретения лучше сначать копить, пересмотрев свой личный или семейный бюджет.

Второй совет — рассмотреть госпрограммы. Например, семейную, IT, сельскую, дальневосточную ипотеки, образовательный кредит, льготное автокредитование. Даже при общем росте кредитных ставок льготные условия всегда ниже рынка.

«При несоответствии требованиям госпрограммы нужно сравнивать имеющиеся рыночные предложения и обращать внимание не только на процентную ставку, сумму и срок кредитования, график и размер ежемесячного платежа, но и на наличие дополнительных условий в зависимости от типа кредитования — например, необходимость поручительства. Более привлекательные условия нередко можно получить в банке, где есть зарплатный проект или хранятся сбережения», — уточнила эксперт.

Третий совет — выбирать посильные обязательства, чтобы кредитная нагрузка не сказывалась ощутимо на привычном уровне жизни, не была в ущерб расходам на здоровье, образование, отдых и ряд других. Оптимальный вариант, когда размер платежей не превышает 20–35% от доходов, пояснила Дайнеко.

Четвертый совет — регулярно отслеживать свою долговую нагрузку. Например, при наличии кредитной карты не нужно одобрять повышение кредитного лимита, нельзя совершать спонтанных трат и выходить за рамки беспроцентного периода.

Пятый совет — при первых тревожных симптомах ухудшения финансового положения нужно просчитывать «пути отступления» и не тянуть до наступления финансового шока. В случае невозможности выплат по кредиту сообщать о проблеме своему банку, заключила Дайнеко.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как продать ипотечную квартиру.