Объем торгов на Мосбирже в 2023 году вырос до 1,3 квадриллиона рублей

Объем торгов на Московской бирже в 2023 году достиг 1,3 квадриллиона рублей, что на 18% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает биржа.

В декабре 2023 года общий объем торгов на рынках Мосбиржи составил 139,6 трлн рублей, что на 47% больше, чем в декабре 2022 года. Объем торгов на фондовом рынке в декабре 2023 года составил 4,8937 триллиона рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился до 2,8 триллиона рублей по сравнению с декабрем 2022 года.

Объем торгов на срочном рынке достиг 8,808 триллиона рублей, а на валютном рынке — 38,659 триллиона рублей. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 57,3 млрд рублей.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал три риска для курса рубля. Снижение цен на нефть в мире, восстановление импорта и высокие расходы госбюджета в России — три риска для курса рубля сейчас, отметил специалист.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.