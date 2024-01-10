Наплыв пенсионеров может нанести удар по экономике США

Большинство представителей поколения бэби-бумеров, поколения родившихся в первые годы после Второй мировой войны, уходящих на пенсию в ближайшие годы, не имеют достаточных сбережений для обеспеченной старости, что создаст дополнительную нагрузку для экономики США и молодых американцев. Об этом сообщает издание Business Insider.

Согласно данным переписи США, уже 44% бэби-бумеров достигли пенсионного возраста, и в ближайшие годы к ним присоединятся миллионы и это будет самым большим поколением выходящим на пенсию в истории. Общее представление таково, что это поколение будет жить в достатке за счет накопленного за десятилетия богатства. Однако это не совсем так, пишет издание.

В целом американцы старше 65 лет контролируют более половины богатства страны, но есть существенное неравенство. Медианные сбережения для пенсии у этой группы составляют лишь $200 тыс. При этом 30% пожилых американцев живут за чертой бедности, а 43% людей предпенсионного возраста вообще не имеют сбережений, уточняет Insider.

Таким образом, миллионы бэби-бумеров оказываются не готовы финансово к старости. Это создаст дополнительное бремя для системы здравоохранения, госпрограмм и экономики. Молодым придется брать на себя заботу о престарелых родителях, расти будут госрасходы на пожилых, а рост экономики может замедлиться.

Уже сейчас 23% американцев одновременно заботятся о пожилых родителях и собственных детях. 60% совмещают уход за родственниками и работу. Это ведет к стрессу, потере доходов и снижению сбережений у более молодых поколений.

Так как спрос на услуги по уходу растет, а предложение сокращается, правительству придется выделять больше средств на социальные программы для пожилых. В противном случае основная нагрузка ляжет на плечи молодежи, которой и так приходится нелегко в нынешних экономических условиях.

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