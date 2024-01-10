США хотят заменить российский уран для АЭС на собственный

Министерство энергетики США объявило тендер на поставки обогащенного урана для ядерных реакторов нового поколения с целью сокращения зависимости от российского ядерного топлива. Об этом говорится официальном сообщении Минфина США.

Американское ведомство намерено заключить контракты с компаниями, предоставляющими услуги по обогащению урана, сроком до 10 лет. Подрядчики должны организовать производство на территории США.

В настоящее время обогащенный уран для американских АЭС поставляет российская компания «Техснабэкспорт» (входит в «Росатом»). Однако после начала спецоперации на Украине США стремятся максимально сократить зависимость от поставок из России.

По словам министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, рост производства урана высокого обогащения внутри страны позволит стимулировать внедрение передовых ядерных реакторов и укрепит энергобезопасность.

В настоящее время атомная энергетика обеспечивает почти половину безуглеродного электричества в США. Поэтому отказ от российского урана является частью усилий Вашингтона по декарбонизации экономики и переходу на чистую энергетику.

В середине декабря стало известно, что Россия может превентивно прекратить поставки урана в США.

Ранее в США приняли законопроект о запрете импорта урана из России.