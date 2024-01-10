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Поставки по Северному морскому пути установили исторический максимум

Грузопоток по Севморпути вырос до исторического максимума в 36,25 млн тонн

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Лулишов Соломон/РИА «Новости»

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2023 году составил 36,254 млн тонн, что на 250 тыс. тонн превышает установленный плановый показатель в 36 млн тонн. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации «Росатом».

По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, достичь таких высоких показателей удалось благодаря ключевым партнерам корпорации, в первую очередь «Новатэку», на долю которого приходится более половины перевозок по СМП. Также значительный вклад внесли «Газпром нефть», «Лукойл», «Норникель» и другие компании.

По данным Росатома, в 2023 году по Севморпути было перевезено 2,13 млн тонн транзитных грузов, что является максимальным показателем за всю историю и превышает объем 2021 года. Основу транзита составила нефть — 1,5 млн тонн.

Как отметил представитель Росатома Владимир Панов, растет интерес иностранных компаний к СМП. В частности, китайская судоходная компания NewNew Shipping Line сделала в 2023 году 8 рейсов и перевезла около 100 тыс. тонн грузов транзитом по Севморпути, что ранее было невозможно из-за политических причин.

В целом в прошлом году по СМП было выдано на 250 разрешений на плавание больше, чем в 2022 году. Число транзитных рейсов выросло с 47 до 80.

В начале декабря стало известно, что Китай и Азия готовятся к поставкам по Севморпути из России.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал что ожидает увеличения объема перевозок нефти по Севморпути.

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