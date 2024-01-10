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Россиянам пообещали увеличение практически всех пособий в феврале

Депутат ГД Бессараб: в феврале вырастут практически все социальные выплаты

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Член Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Ридусом» рассказала о социальных выплатах, которые будут проиндексированы в России уже в феврале 2024 года. По ее словам, увеличение денежных сумм ждет граждан, получающих «фактически все виды пособий, которые предусмотрены в Российской Федерации».

«Это и ежемесячное пособие для семей с детьми, которое получают семьи в общей сложности с почти десятью миллионами деток. Это пособие по беременности для женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности. Это и материнский, и семейный капитал»,
— рассказала парламентарий.

Она отметила, что вышеперечисленные выплаты будут увеличены на 7,5%. При этом, по ее словам, пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам с 1 февраля вырастут в полтора раза.

До этого Бессараб сообщила, что социальные пенсии россиян повысятся с 1 апреля 2024 года. Пособия вырастут также на 7,5%.

По ее словам, повышение выплат затронет инвалидов, детей, которые потеряли одного или обоих родителей, и тех, кто получает социальную пенсию по старости. Индексация произойдет автоматически, поэтому гражданам не нужно будет писать заявления, уточнила депутат.

Ранее сообщалось, что в России в 2024 году заработает программа долгосрочных сбережений граждан (ПДС), которая позволит самостоятельно копить на пенсию, а государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тыс. рублей в год.

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