Стало известно, какие страны могут войти в аналог ОПЕК для твердых полезных ископаемых

В аналог ОПЕК для твердых полезных ископаемых могут войти Россия, Канада, Австралия, Китай, ЮАР и ряд других крупных поставщиков «минералов будущего». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на независимого эксперта в сфере промышленности Леонида Хазанова.

Саму идею создания нового объединения стран-производителей твердых полезных ископаемых, которую накануне озвучил глава Минприроды РФ Александр Козлов, аналитик назвал стратегически правильной.

«Предложение выглядит очень разумным в условиях происходящих геополитических изменений и волатильности мировых цен на твердые полезные ископаемые. В него могут в принципе войти такие крупные поставщики железной руды, как Бразилия и Австралия, лития — Чили и Китай, платиноидов — Россия, Канада, ЮАР и Зимбабве», — комментирует Хазанов.

Во вторник, 9 января, Козлов заявил о необходимости создания аналогичной ОПЕК площадки для координации усилий в области твердых полезных ископаемых на фоне меняющегося технологического уклада. При этом глава ведомства отметил, что Россия обладает запасами практически всех критических металлов и готова делиться своим опытом с партнерами.

Ранее в Минприроды рассказали о планах вывести Россию в топ-4 по запасам дефицитных полезных ископаемых в мире.