Россия попала в тройку стран с ростом реальных зарплат в 2023 году

Россия вместе с Мексикой и Китаем стала одной из стран G20, где в прошлом году выросла реальная заработная плата. Это следует из

ежегодного доклада Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в сфере труда, на документ ссылается РИА Новости.

Директор исследовательского департамента МОТ Ричард Саманс, слова которого приводит агентство, уточнил, что в 2023 году рост

средней начисленной заработной платы, скорректированной на уровень инфляции, в России составил 17%.

По данным МОТ, в других странах G20 произошло снижение реальных зарплат. Больше всего они уменьшились в Бразилии (на 6,9%), Италии (на 5%) и Индонезии (минус 3,5%).

Реальная зарплата в России по итогам 2023 года вырастет примерно на 8%, заявил президент Владимир Путин на «Итогах года».

Глава государства также отметил, что реальные доходы населения вырастут примерно на 5%. О росте реальных зарплат в апреле на 10% Путин заявил в июле 2023 года. Президент уточнил, что двузначными темпами они выросли впервые с 2018 года.

Ранее Голикова сообщила, что в 2023 году реальные доходы россиян показали небольшой рост.