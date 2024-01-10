Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне стали вдвое чаще бронировать отели в Абхазии

Число бронирований россиянами отелей в Абхазии за год выросло в два раза

close
100%
Depositphotos

Число бронирований россиянами размещений в Абхазии на январь 2024 года выросло в два раза по сравнению с январем 2023 года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирований Ostrovok.ru.

При этом средняя стоимость размещения на ночь в отелях города за год увеличилась на 20%, до 5400 рублей, но направление оказалось самым доступным среди зарубежных.

В пресс-службе сервиса уточнили, что высокие темпы бронирований отмечаются также в Киргизии – число бронирований превышает показатели прошлого года на 77%. В Грузии рост составил 21%.

Абхазия и Грузия вошли вошли в топ-10 зарубежных направлений по числу бронирований на январь 2024 года. В Грузии в среднем можно остановиться на ночь за 7100 рублей (плюс 27% за год).

До этого «Газета.Ru» сообщала о росте спроса россиян на отдых внутри страны в январе 2024 года. В частности, число бронирований россиянами размещений в Мурманске на этот январь повысилось на 47% по сравнению с январем 2023 года. При этом средняя стоимость размещения на ночь в отелях города за год поднялась на 24%, до 5200 рублей.

Ранее стало известно, за сколько туристы бронировали отели в 2023 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами