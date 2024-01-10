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США откажутся от российского урана для новых АЭС

США откажутся от российского урана для ядерных реакторов АЭС нового поколения

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Global Look Press

Министерство энергетики США намерено отказаться от российского урана для ядерных реакторов атомных электростанций (АЭС) следующего поколения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление минэнерго.

Министерство сообщило, что Вашингтон ищет альтернативных поставщиков урана вместо РФ. На эти контракты минэнерго США намерено выделить $500 млн. Отмечается, что США намерены найти поставщиков высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20%.

До этого стало известно, что США втрое увеличили закупки урана из России в октябре 2023 года.

Помощник министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф рассказывала, что Вашингтон ежегодно приобретает до 20% ядерного топлива у России.

12 декабря стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта в страну низкообогащенного урана российского происхождения. Агентство Bloomberg сообщало о том, что Россия может превентивно прекратить поставки урана в США в случае принятия конгрессом закона о запрете на импорт российского урана с 2028 года. Позднее компания «Техснабэкспорт» (международная торговая марка TENEX, входит в «Росатом») опровергла информацию о возможном прекращении поставок обогащенного урана в США.

Ранее Запад осудил обогащение урана Ираном.

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