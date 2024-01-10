В России призвали обязать бизнес индексировать зарплаты

Государству необходимо обязывать бизнес индексировать зарплаты, чтобы решить проблемы, связанные с отсутствием требуемого количества кадров. Такое мнение в интервью РИАМО озвучил профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Ляндау. Он подчеркнул, что компании должны думать не о том, как сэкономить на оплате труда, а о том, как оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность своей работы.

«Конечно, можно сказать, что все это относится к крупному бизнесу, а у микро- и малых нет денег, чтобы увеличивать зарплаты. Но я думаю, микро- и малые бизнесы могут нанимать специалистов или находить партнеров, которые будут работать не по графику 8 часов в день, а больше и продуктивнее», — отметил эксперт.

Он добавил, что работодателям необходимо постоянно повышать квалификацию своих сотрудников и обучать их работе с новыми технологиями.

До этого газета «Известия», со ссылкой на прогноз гендиректора ВНИИ труда Минтруда Дмитрия Платыгина, сообщила, что к 2030 году в России может появиться более 2 млн рабочих мест, но дефицит кадров по-прежнему может сохраниться к концу десятилетия.

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-5 стран с самой низкой безработицей.