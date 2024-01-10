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«Северсталь» купила три актива «Венталла» по выпуску металлоконструкций

«Северсталь» увеличит выпуск металлоконструкций за счет активов «Венталла»

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Александр Коркка/РИА Новости

Российская сталелитейная компания «Северсталь» приобрела три актива группы компаний «Венталл», благодаря которым рассчитывает нарастить производство металлоконструкций. Об этом говорится на сайте «Северстали».

По данным пресс-службы, компания приобрела предприятие «Венталл стальные решения», владеющее производствами в Тульской и Калужской областях, а также комплекс в Череповце. Предполагается, что мощности эти трех активов позволят «Северстали» достичь объемов выпуска металлоконструкций в размере 126 тыс. тонн ежегодно.

Из них 48 тыс. тонн к 2025 году будет производить «Северсталь стальные решения», еще 48 тыс. тонн — «Венталл стальные решения», и 30 тыс. тонн — комплекс в Череповце. Уточняется, что таких показателей можно будет достичь при реализации инвестиционных мероприятий.

До этого аналитики посоветовали инвесторам в 2024 году иметь в портфеле бумаги крупных эмитентов из сектора черной металлургии, таких как «Северсталь».

Ранее основной акционер «Северстали» прокомментировал экспортные пошлины.

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