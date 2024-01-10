«Северсталь» купила три актива «Венталла» по выпуску металлоконструкций

Российская сталелитейная компания «Северсталь» приобрела три актива группы компаний «Венталл», благодаря которым рассчитывает нарастить производство металлоконструкций. Об этом говорится на сайте «Северстали».

По данным пресс-службы, компания приобрела предприятие «Венталл стальные решения», владеющее производствами в Тульской и Калужской областях, а также комплекс в Череповце. Предполагается, что мощности эти трех активов позволят «Северстали» достичь объемов выпуска металлоконструкций в размере 126 тыс. тонн ежегодно.

Из них 48 тыс. тонн к 2025 году будет производить «Северсталь стальные решения», еще 48 тыс. тонн — «Венталл стальные решения», и 30 тыс. тонн — комплекс в Череповце. Уточняется, что таких показателей можно будет достичь при реализации инвестиционных мероприятий.

До этого аналитики посоветовали инвесторам в 2024 году иметь в портфеле бумаги крупных эмитентов из сектора черной металлургии, таких как «Северсталь».

Ранее основной акционер «Северстали» прокомментировал экспортные пошлины.