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Сбер выдал жилищных кредитов на сумму более 276 млрд рублей в новогодние праздники

Россияне взяли 75 тысяч ипотек в Сбере за новогодние праздники

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Антон Денисов/РИА Новости

Россияне взяли 75,3 тыс. ипотек в Сбере перед Новым годом и в новогодние праздники, сообщает пресс-служба банка.

По данным сервиса «Домклик», с 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Сбер выдал жилищных кредитов на общую сумму 276,6 млрд рублей. Всего по программам с господдержкой было выдано 48 тыс. кредитов, а самыми популярными льготными программами стали «Семейная ипотека» (21,7 тыс.) и «Господдержка» (21,5 тыс.).

Также аналитики отметили, что «Семейная ипотека» заняла первое место по популярности впервые с апреля 2023 года, когда расширились условия ее получения.

Кроме того, аналитики «Домклик» добавили, что новая программа «Арктическая ипотека» обогнала по востребованности «Дальневосточную ипотеку».

«Больше всего ипотечных кредитов и по базовым, и по льготным программам было выдано в Московской области — 6,1 тыс. и Москве — 4,8 тыс. Также в пятерку лидеров по количеству выдач в предновогодние две недели и в праздники вошли Краснодарский край — 4,6 тыс., Санкт-Петербург — 3,7 тыс. и Тюменская область — 3 тыс.», — отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

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