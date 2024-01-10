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Товарооборот РФ и Бразилии достиг максимума в современной истории

Товарооборот РФ и Бразилии в декабре составил рекордные $1,6 млрд

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MFA Russia/Global Look Press

Товарооборот между РФ и Бразилией в декабре 2023 года впервые достиг $1,6 млрд в денежном выражении, увеличившись в 1,8 раза. Об этом свидетельствуют данные бразильской статистической службы, передает РИА Новости.

Согласно информации агентства, за указанный промежуток времени латиноамериканская страна закупила у Москвы продукцию на сумму $1,5 млрд. Как подчеркивается в материале, данный показатель стал самым большим за всю современную историю двусторонних отношений.

При этом основным товаром импорта оказались нефтепродукты, за поставки которых Бразилия заплатила $1,14 млрд. В целом РФ экспортировала в латиноамериканскую страну 1,5 тыс. тонн нефтепродуктов, став их крупнейшим поставщиком.

Второе и третье места в соответствующем рейтинге заняли США и Нидерланды. Вашингтон предоставил Бразилии 413,5 тыс. тонн нефтепродуктов, а Амстердаму — 108,6 тыс. тонн нефтепродуктов.

Кроме того, в декабре прошлого года латиноамериканская страна активно закупала российские удобрения и сталь. Также в структуру импорта вошли железо и уран, говорится в публикации.

В свою очередь, РФ сократила поставки бразильских товаров на 17% и потратила на эти цели всего $63,6 млн. По данным агентства, главным образом Москва закупала мясо и кофе.

Ранее в министерстве иностранных дел Индии заявили об исторически высоком уровне торговли с РФ.

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